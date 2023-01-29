Энергохолдинг ДТЭК предупредил о продолжении экстренных отключений света в Одесской области
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Экстренные отключения света продолжатся в Одесской области Украины в воскресенье, в Киевской и Днепропетровской областях действуют стабилизационные, сообщили в воскресенье в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"На всей территории области 29 января продолжат действовать экстренные отключения света. Энергетики делают все возможное, чтобы жители Одесской области как можно скорее могли вернуться к стабилизационным графикам отключений", — говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".
В компании также отметили, что в Киевской и Днепропетровской областях применяются графики стабилизационных отключений света.
Ранее власти Одесской области сообщили, что в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры. В ДТЭК отмечали, что из-за повреждений экстренные отключения света могут продлиться несколько дней, ситуация зависит от результата ремонтных работ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://1prime.ru/energy/20230129/839618598.html