МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Экстренные отключения света продолжатся в Одесской области Украины в воскресенье, в Киевской и Днепропетровской областях действуют стабилизационные, сообщили в воскресенье в украинском энергохолдинге ДТЭК. Украинцев могут заставить платить больше за свет, несмотря на отключения

"На всей территории области 29 января продолжат действовать экстренные отключения света. Энергетики делают все возможное, чтобы жители Одесской области как можно скорее могли вернуться к стабилизационным графикам отключений", — говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".

В компании также отметили, что в Киевской и Днепропетровской областях применяются графики стабилизационных отключений света.

Ранее власти Одесской области сообщили, что в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры. В ДТЭК отмечали, что из-за повреждений экстренные отключения света могут продлиться несколько дней, ситуация зависит от результата ремонтных работ.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.