БЕЙРУТ, 29 янв — ПРАЙМ. Катарская нефтегазовая компания QatarEnergy заняла место российской "Новатэк" в проекте по разработке месторождений в исключительной экономической зоне Ливана в Средиземном море. Объем газа в ПХГ Европы продолжает снижаться

Как передает корреспондент РИА Новости, в воскресенье в ливанской столице Бейруте состоялась церемония подписания поправок к соглашениям о разведке и добыче на блоках 9 и 4 по случаю присоединения QatarEnergy в качестве партнера к французской TotalEnergies и итальянской Eni.

Доля катарской нефтегазовой компании в этом проекте будет составлять 30%, в то время как на TotalEnergies и Eni придется по 35%.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил в ходе церемонии, что начало процесса разработки и добычи на месторождениях в ливанских водах положительно повлияет в краткосрочной и среднесрочной перспективах на создание рабочих мест в ливанских компаниях, занимающихся услугами в этой сфере.

В сентябре 2022 года стало известно, что доля нефтегазовой компании "Новатэк" на месторождениях ливанского шельфа перешла ливанскому государству после выхода компании Novatek Lebanon SAL из соглашений о разведке и добыче на блоках 4 и 9. "Новатэк" ранее работала над этим проектом вместе с TotalEnergies и Eni.

В конце октября Ливан и Израиль, которые формально остаются в состоянии войны друг с другом, договорились о разделе спорного участка в Средиземном море и теперь смогут начать освоение расположенных там запасов природного газа.