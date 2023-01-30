АНКАРА, 30 янв — ПРАЙМ. Турция нацелена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года, сообщил генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин. Турция хочет запустить газовый хаб в течение года, заявил Донмез

Одним из основных поставщиком газа в Турцию является Россия (44%). Анкара оплачивает некоторую часть поставок в рублях, ведет переговоры по цене, сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"Мы уже планируем на ближайшие годы. Наша цель до 2030 года — устранить зависимость Турции от природного газа. В 2022 году Турция имеет дефицит в размере примерно 90-100 миллиардов долларов в отношении импорта энергоносителей. Основной проблемой дефицита текущего счета Турции является импорт энергоносителей. За один месяц дефицит составляет 8-9 миллиардов долларов. Мы пытаемся закрыть его", — приводит слова Бильгина газета Sabah.

Говоря об обнаруженных Турцией запасах газа в Черном море, глава TPAO заявил, что "речь идет о запасе, который можно добывать в течение 30-40 лет".

"На первом этапе мы будем производить 10 миллионов кубометров в день. В первую очередь мы будем замещать 10 процентов от общей потребности. Вместо того чтобы тратить 9 миллиардов долларов в месяц, мы будем тратить 8 миллиардов долларов", — сказал он.

Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов.