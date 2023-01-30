МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Индия попросила коммунальные предприятия не выводить из эксплуатации стареющие угольные электростанции до 2030 года из-за роста спроса на электроэнергию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на уведомление федерального министерства энергетики. Британия вновь начала готовить к запуску резервные угольные электростанции

"Рекомендуется всем энергохозяйствам не выводить из эксплуатации какие-либо тепловые (электрогенерирующие) блоки до 2030 года и обеспечить доступность блоков после проведения работ по реконструкции и модернизации, если таковые потребуются", — пишет агентство, ссылаясь на центральное управление электроэнергетики Индии (CEA).

Один официальный представитель прокомментировал агентству на условиях анонимности, что о выводе старых угольных станций "не может быть и речи".

Источник предприятия в южном индийском штате отметил рост пикового спроса на электроэнергию в текущем году на 5%. "Если он поднимется еще на 3-4%, мы можем столкнуться с новым кризисом", — приводит агентство слова источника.

Индия является одним из крупнейших потребителей, производителей и импортеров угля, в 2022 году страна примерно на треть отстала от поставленных задач по увеличению производства возобновляемой энергии, отмечает агентство. При этом на уголь приходится почти три четверти годового производства электроэнергии.