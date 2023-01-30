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https://1prime.ru/energy/20230130/839623764.html
Россия и Пакистан расширят сотрудничество в энергетике
Энергетика
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Россия и Пакистан планируют расширить сотрудничество в области энергетики, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД России провел встречу с пакистанским... ПРАЙМ, 30.01.2023
энергетика, новости, россия, пакистан, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия и Пакистан планируют расширить сотрудничество в области энергетики, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД России провел встречу с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.
По словам Лаврова, стороны обладают стремлением расширить двустороннее экономическое партнерство, в том числе в энергетическом секторе.