МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия и Пакистан планируют расширить сотрудничество в области энергетики, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Пакистан начнет импортировать нефть из России в апреле

Глава МИД России провел встречу с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

По словам Лаврова, стороны обладают стремлением расширить двустороннее экономическое партнерство, в том числе в энергетическом секторе.