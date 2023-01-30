МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Дизельное топливо за неделю с 23 по 30 января в среднем чуть подешевело на столичных АЗС, на 1 копейку, до 58,97 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо, пишет Bloomberg

Дизельное топливо активно дорожало всю прошлую осень, а небольшое снижение его цены МТА в последний раз фиксировала за неделю в начале октября.

Стоимость всех марок бензина за отчетную неделю при этом не изменилась: Аи-92 по-прежнему стоит в среднем 47,98 рубля за литр, Аи-95 — 53,19 рубля, Аи-100 — 63,08 рубля.

Снижение средней цены дизельного топлива было обеспечено сетью АЗС "Роснефти". Кроме того, на АЗС Teboil подешевел бензин марки Аи-92 и подорожал Аи-95, но на средних ценах это не отразилось.