МАДРИД, 30 янв — ПРАЙМ. Цена дизельного топлива в Европе значительно увеличится в результате введения эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из России, которое вступит в силу 5 февраля, пишет в понедельник испанская газета Vanguardia. СМИ: G7 не против лимита цен в ЕС 100-110 долларов на дизтопливо из России

По ее информации, в начале 2022 года Европа закупала в России почти половину всего импортируемого дизельного топлива, что эквивалентно 10% ее потребностей. Поэтому пока запрет не вступил в силу, Европа активно пополняет свои запасы, увеличивая импорт этого топлива, в том числе из России. В этой связи в декабре прошлого года импорт дизеля в Европу вырос до рекордных 8,2 миллионов тонн.

Отмечается, что эта проблема значительно скажется на экономике европейских стран. Так, например, 42% автомобилей, 91% фургонов и 96% всех грузовиков в Европе работают на дизельном топливе.

Таким образом, по оценкам экспертов, для замещения российских поставок необходимо будет обеспечить около 600 000 баррелей этого нефтепродукта в день. По этой причине Европа начала активно импортировать дизельное топливо из Азии и Ближнего Востока. До начала конфликта на Украине их доли в европейском импорте составляли 0% и 10%, соответственно. Сейчас же этот показатель увеличился до 15% и 25%.

Согласно газете, основными кандидатами на замену российских нефтепродуктов являются США, Саудовская Аравия и Кувейт. Однако поставки из этих стран подразумевают увеличение транспортных расходов, которые в свою очередь отразятся на конечных ценах на топливо.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов.

Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.