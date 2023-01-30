БУДАПЕШТ, 30 янв — ПРАЙМ. Азербайджан способен поставлять Европе энергию в течение ста лет, заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе визита в Венгрию. Европа начала осознавать, ради кого отказалась от российского газа

"У (нашей) страны достаточно энергии, чтобы в качестве надежного поставщика в последующие сто лет удовлетворить потребности Европы", — отметил он в ходе встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.

В свою очередь, глава правительства Венгрии напомнил об обещании Баку удвоить количество экспортируемого в Европу природного газа к 2027 году. Кроме того, Азербайджан подписал с Арменией, Венгрией и Румынией соглашение о поставках зеленой электроэнергии в регион по дну Черного моря.

По словам Орбана, Венгрия выиграет от экспорта, так как азербайджанские энергоресурсы проходят через территорию страны.

"Мы рады, что Венгрия становится частью решения, а не проблемы с точки зрения энергоснабжения Европы", — сказал венгерский премьер.

Отмекчается, что Алиев пригласил посетить Азербайджан с официальным визитом Орбана и президента страны Каталин Новак, с которой тоже встретился в ходе визита в Будапешт.

Стороны подписали семь соглашений, самым важным из которых стала декларация о расширенном стратегическом партнерстве. Остальные касались, в числе прочего, сотрудничества в отношении природного газа, в сельском хозяйстве, космических исследований, а также миграции.