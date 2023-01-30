ДОХА, 30 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия запустила государственную цифровую компанию на базе нефтяной госкомпании Saudi Aramco — Aramco Digital, за три года привлечет 1,9 миллиарда долларов в развитие цифровых технологий, сообщил в понедельник исполнительный директор Aramco Амин Нассер. Saudi Aramco создала трейдера Aramco Trading Americas

"Мы планируем инвестировать 1,9 миллиарда долларов в течение последующих 3 лет, что будет крупнейшей инвестицией Aramco в цифровые технологии на сегодняшний день, а также повысит ценность цифровой экосистемы королевства", — сказал Нассер, слова которого приводит сайт нефтяного холдинга.

По его словам, Aramco Digital поможет королевству укрепить позиции в области искусственного интеллекта в энергетической отрасли, продвигать цифровые инновации в промышленности Саудовской Аравии и развивать цифровую экономику Саудовской Аравии через сеть партнерств, проектов и совместных предприятий.

Кроме того, в рамках проходящей в королевстве выставки по цифровизации Iktva Saudi Aramco объявила о подписании более 100 соглашений и меморандумов о взаимопонимании на общую сумму 7,2 миллиарда риалов (около 2,6 миллиарда долларов) для ускорения цифровой трансформации компании.