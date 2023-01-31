МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Зимнее дизельное топливо продолжает дешеветь на бирже в России в ожидании эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, торгуется около минимумов зимы ковидного 2020 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Bloomberg: США могут летом столкнуться с нехваткой бензина

Его цена по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов во вторник снизилась на 1,34%, до 44 962 рублей за тонну. Примерно на таком же уровне зимний дизель торговался в феврале-марте 2020 года. Еще в конце 2022 года стоимость дизеля на бирже составляла порядка 66 тысяч рублей за тонну и была близка к своим рекордным значениям, но с первых дней торгов 2023 года этот вид топлива начал дешеветь.

Межсезонный дизель во вторник потерял в цене 1,89%, подешевев до 42 011 рублей. Летний дизель, напротив, подорожал — на 1,13%, до 42 681 рубля.

Подешевели также обе марки бензина: Аи-92 — на 1,42%, до 33 402 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,83%, до 37 588 рублей. Цена авиакеросина выросла на 2,61%, до 69 402 рублей, сжиженных углеводородных газов — на 0,69%, до 6 247 рублей. Тонна мазута по итогам торгов вторника подешевела на 1,15%, до 7 827 рублей.

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа 25 января на фоне приближающегося эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты установила новый рекорд суточных торгов топливом, обновив максимальное значение с 2011 года. Почти половина объема торгов пришлась на дизельное топливо (47%).

Эмбарго ЕС на российские нефтепродукты вступает в силу с 5 февраля. Одновременно с ним планируется установить потолок цен. Ожидается, что будет введено два ценовых потолка: отдельно на нефтепродукты, торгующиеся с премией и со скидкой по сравнению с нефтью, но размер обоих лимитов пока не определен.