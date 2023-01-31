ВАРШАВА, 31 янв — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen намерен к 2038 году построить 76 малых модульных ядерных реакторов (SMR), первый из них будет возведен в 2028 году, заявил глава концерна Даниель Обайтек во время церемонии подписания соответствующего соглашения о намерениях и сотрудничестве. Польский Orlen подписал договор на поставку СПГ с американской Sempra

Соглашение подписано между Orlen, министерством образования и науки, политехническими университетами Гданьска, Познани, Силезии, Варшавы, Вроцлава и Горно-металлургической академией Кракова.

"Первый SMR будет создан в 2028 году. И это реальное время для выполнения. К 2038 году у нас есть амбициозный план — 76 SMR, 76 реакторов в 26 местах", — сказал Обайтек.

Он пояснил, что объем инвестиций в этот проект составит десятки миллиардов евро. "Это будет крупнейшая энергетическая инвестиция в Польше, а также в Европе", — подчеркнул глава концерна.

Информация о расположении будущих SMR должна быть представлена в первой половине текущего года. "Мы уже работаем над местами, мы изучаем эти места", — сказал Обайтек.