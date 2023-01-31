2023-01-31T18:31:43+03:00
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2023
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"Юнипро" в 2022 году нарастила выработку электроэнергии
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Электростанции "Юнипро" в прошедшем году выработали 53,955 миллиарда кВт.ч электроэнергии, увеличив этот показатель по сравнению с 2021 годом на 19,3%, сообщила компания. Полезный... ПРАЙМ, 31.01.2023
энергетика, новости, россия, юнипро, электроэнергия
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Электростанции "Юнипро" в прошедшем году выработали 53,955 миллиарда кВт.ч электроэнергии, увеличив этот показатель по сравнению с 2021 годом на 19,3%, сообщила компания.
Полезный отпуск составил 13,653 миллиарда кВт.ч против 12,081 миллиарда кВт.ч в 2021 году, увеличившись на 13,01%.
"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.