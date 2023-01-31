МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Электростанции "Юнипро" в прошедшем году выработали 53,955 миллиарда кВт.ч электроэнергии, увеличив этот показатель по сравнению с 2021 годом на 19,3%, сообщила компания. "Фортум" исключил немецкую Uniper и "Юнипро" из списка аффилированных лиц

Полезный отпуск составил 13,653 миллиарда кВт.ч против 12,081 миллиарда кВт.ч в 2021 году, увеличившись на 13,01%.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.