МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Группа "Россети" разработала программу модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан. Утвержденный Минэнерго документ предусматривает до 2025 года реконструкцию 66 подстанций и линий электропередачи 35-110 кВ, говорится в сообщении компании. "Россети" проинвестируют реконструкцию питающей Транссиб подстанции

"Обеспечить стабильно качественное электроснабжение всех районов Дагестана — одна из приоритетных и одновременно сложных задач с учетом накопившихся за десятилетия проблем в энергосистеме региона… В этом году планируем существенно увеличить финансирование проектов, направленных как на рост надежности, так и на развитие сетевого комплекса региона. Общий объем инвестиций увеличится более чем втрое — до 2,9 млрд рублей", — отметил гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин.

Мероприятия обеспечены финансированием на 25%. Совместно с органами власти ведется работа по определению источников в отношении оставшегося объема необходимых средств.

Также планируются мероприятия для подключения к сетям новых потребителей, включая новые очистные сооружения в Дербенте, модернизация системы плавки гололеда на подстанции 330 кВ "Махачкала", замена коммутационного оборудования на подстанции 330 кВ "Чирюрт".

Рассмотрен вопрос консолидации группой "Россети" бесхозяйных электросетей. Это будет способствовать формированию в регионе единого центра ответственности для модернизации инфраструктуры и обеспечения ее надежной работы.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.