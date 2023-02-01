МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Время веерных отключений электричества в Абхазии с полуночи 1 февраля увеличено до 5-7 часов в сутки из-за высокого потребления электроэнергии и критического уровня воды в Джварском водохранилище, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго". Российские туроператоры закрывают раннее бронирование отелей Абхазии

В середине января веерные отключения в Абхазии были сокращены с четырех до двух часов в сутки.

"В связи с тем что объем электроэнергии, поставляемый по перетоку из Российской Федерации, в феврале составляет 190 млн кВт/ч, что меньше объема электроэнергии в январе, составивший 250 млн кВт/ч при сохранившемся уровнем потребления свыше 11 млн кВт/ч в сутки, РУП Черноморэнерго вынуждено ввести новый график ограничений на поставку электроэнергии абонентам. Отключение также обусловлено критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище и низким объемом притока воды", — говорится в сообщении.

В западной части Абхазии и в Сухуме, которые питаются от перетока из России, электричество будут отключать по три раза в сутки, в общей сложности на пять часов. А в восточной части страны, которая получает электроэнергию от Ингурской ГЭС, тоже по три раза в сутки, но на семь часов.

Переток электричества из России в Абхазию начался с 22 ноября из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", когда в большей части республики были введены ограничения на подачу энергии. В начале декабря были введены веерные отключения из-за нехватки объема перетока, но позже часть ограничений были сняты.