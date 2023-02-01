МОСКВА, 1 фев- ПРАЙМ. Если обострение напряженности между Россией и Западом будет продолжаться, а политики все так же упрямо будут реализовывать свои радикальные планы в нефтегазовой отрасли, то мир действительно окажется на краю пропасти, пишет обозреватель Al-Eqtisadiya Абдель Рахман ан-Нимри. Глобальная энергетическая безопасность уже находится в большой опасности, констатировал он. Белый дом обвинили во лжи в отношении диверсии на "Северных потоках"

Журналист отметил, что стабильность, устойчивость и безопасность энергетических рынков — это основа развития цивилизации.

"Государства и общества, столкнувшиеся с нехваткой энергоресурсов или нарушением их поставок, не могут быть стабильными", — сказал ан-Нимри.

В последнее десятилетие мир стал свидетелем различных событий и столкнулся со многими вызовами, которые, естественно, затронули критические сегменты экономики, безопасности, социальной сферы и других. Так, пандемия коронавируса парализовала всю мировую экономику и оказала беспрецедентное влияние на большинство видов экономической деятельности, а также на энергетические рынки в целом. Спрос на нефть и нефтепродукты снизился до рекордных значений из-за полного или частичного эмбарго, введенного многими странами.

Спад экономической активности и ограничения на международные поездки привели к снижению спроса на нефть и нефтепродукты, включая авиационное топливо. Цены на нефть рухнули до исторического уровня и зафиксировали беспрецедентные значения.

Вслед за пандемией разразился кризис вокруг Украины. Он ухудшил ситуацию с глобальной энергетической и продовольственной безопасностью.

По мнению журналиста, крайне сложно предсказать судьбу энергетики в 2023 году, поскольку ситуация постоянно меняется.

"Россию ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, поскольку она является одним из самых важных производителей нефти и газа в мире. Тут следует отметить, что западные санкции влияют на поставки и цены на энергоносители в мире в целом и в Европе в частности", — подчеркнул ан-Нимри. Французский политик назвал Макрона "послушным песиком Урсулы и НАТО"

Черты энергетического кризиса стали все сильнее проявляться в некоторых странах Европы, которые усиленно работают над смягчением последствий экономических санкций против России, в том числе в отношении поставок энергоресурсов. Они прекрасно понимают, что не смогут обойтись без российских энергоносителей в ближайшее время. Альтернативы слишком дороги, а американский газ в любом случае ляжет тяжким бременем на европейскую экономику.

Он также раскритиковал намерение некоторых стран остановить инвестиции в проведение разведочных работ и бурение новых нефтяных скважин, так как, по мнению обозревателя, это лишь усугубит энергетический кризис.

"Многие пострадают от того, что происходит сейчас, если вовремя не пересмотрят свою позицию", — подытожил ан-Нимри.