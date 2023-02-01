ХЕЛЬСИНКИ, 1 фев — ПРАЙМ. Финляндия в 2022 году увеличила потребление каменного угля на 10% по сравнению с предыдущим за счет роста его использования в производстве электроэнергии и тепла, сообщает в среду статистическое ведомство страны. "На краю пропасти". Озвучен правдивый энергетический прогноз на 2023 год

Кабмин Финляндии запретил использование каменного угля в энергетике с 2029 года. В связи с прекращением импорта электроэнергии из России, в Финляндии в 2022 году были вновь запущены ранее выведенные из эксплуатации некоторые работающие на угле энергетические объекты.

"Потребление каменного угля в 2022 году увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Потребление каменного угля в качестве топлива при производстве электроэнергии и тепла и в обрабатывающей промышленности составило 2 015 тысячи тонн. В 2022 году каменного угля было потреблено на 51% меньше, чем в среднем в 2000-х годах", — говорится в сообщении.

Потребление каменного угля больше всего увеличилось во втором квартале 2022 года, на 26% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и на 13% в последнем квартале года.

Запасы каменного угля на конец декабря 2022 года составили 1 493 тысячи тонн, что на 23% больше, чем годом ранее, уточняется в сообщении.