ХЕЛЬСИНКИ, 1 фев — ПРАЙМ. Жители Финляндии снизили потребление электроэнергии в январе на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 6% за весь прошедший год, сообщает в среду электросетевая компания Fingrid. Финляндия увеличила потребление угля в 2022 году

"Несмотря на мягкий и ветреный январь и сниженные биржевые цены на электроэнергию, финнам удалось сэкономить 5% потребления электроэнергии в январе по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2022 году потребление электроэнергии в целом снизилось примерно на шесть процентов", — говорится в сообщении.

Представитель Fingrid Туомас Раухала уточнил, что компания не может снять риск возможной нехватки электроэнергии в феврале, риск является крайне низким, но все таки возможен и призвал жителей продолжить экономию электроэнергии.

Fingrid с июня 2022 года выпускает прогнозы развития ситуации с электроэнергетикой зимой, рассматривая негативные варианты развития событий. Впервые оператор спрогнозировал негативный сценарий с веерными отключениями в Финляндии зимой до двух часов 17 июля. "На краю пропасти". Озвучен правдивый энергетический прогноз на 2023 год

Риск дефицита электроэнергии зимой возник в Финляндии в связи с отказом от импорта электроэнергии из России из-за невозможности проводить банковские платежи, уточняла ранее финская компания.

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