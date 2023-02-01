Молдавия получила от Румынии первую партию дров на зиму объемом 2100 кубометров
Читать 1prime.ru в
КИШИНЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Кишинев получил от Бухареста первую партию дров на текущую зиму, заявила пресс-служба министерства окружающей среды Молдавии.
"Сегодня поступила первая партия дров из Румынии", — говорится в сообщении.
Как уточняется, объем поставки составляет 2,1 тысячи кубических метров. Закупку произвело Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Дрова предоставят следующим категориям граждан:
ветераны войны,
жители старше 70 лет,
лица с ограниченными возможностями,
семьи, принявшие беженцев.
Кроме того, часть поставки направят центрам размещения.
Молдавия столкнулась с серьезным энергокризисом после резкого подорожания сырья. На этом фоне в стране вырос спрос на дрова, а премьер-министр Наталья Гаврилица попросила министерство окружающей среды проконтролировать обеспечение ими жителей. Кроме того, комиссия по ЧС разрешила повысить квоту на покупку дров для домохозяйств с трех до пяти складометров.
В октябре 2022 года румынский премьер Николаэ Чукэ заявил, что Бухарест предоставит Кишиневу 130 тысяч кубометров дров, которые будут продавать сниженной цене — примерно в 40 долларов за кубометр вместо 80 долларов.
https://1prime.ru/energy/20230201/839652877.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.