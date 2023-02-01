КИШИНЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Кишинев получил от Бухареста первую партию дров на текущую зиму, заявила пресс-служба министерства окружающей среды Молдавии.

"Сегодня поступила первая партия дров из Румынии", — говорится в сообщении.

Как уточняется, объем поставки составляет 2,1 тысячи кубических метров. Закупку произвело Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Дрова предоставят следующим категориям граждан:

ветераны войны,

жители старше 70 лет,

лица с ограниченными возможностями,

семьи, принявшие беженцев.

Кроме того, часть поставки направят центрам размещения. "На краю пропасти". Озвучен правдивый энергетический прогноз на 2023 год

Молдавия столкнулась с серьезным энергокризисом после резкого подорожания сырья. На этом фоне в стране вырос спрос на дрова, а премьер-министр Наталья Гаврилица попросила министерство окружающей среды проконтролировать обеспечение ими жителей. Кроме того, комиссия по ЧС разрешила повысить квоту на покупку дров для домохозяйств с трех до пяти складометров.

В октябре 2022 года румынский премьер Николаэ Чукэ заявил, что Бухарест предоставит Кишиневу 130 тысяч кубометров дров, которые будут продавать сниженной цене — примерно в 40 долларов за кубометр вместо 80 долларов.