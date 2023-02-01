МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Украинский энергохолдинг ДТЭК в январе импортировал 60 миллионов кВт.ч электроэнергии, в дальнейшем может увеличить закупку в ЕС до 1 миллиарда кВт.ч в месяц, что позволит почти вдвое сократить дефицит в энергосистеме страны, сообщает компания в телеграм-канале. Уровень потребления электроэнергии на Украине продолжает расти

В декабре Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объем — до 2 ГВт.

"В январе ДТЭК поставил в энергосистему Украины 60 млн кВт-ч электроэнергии. Это позволяет снизить дефицит в энергосистеме и сократить продолжительность отключений. ДТЭК готов поставлять в Украину еще больше европейской электроэнергии. В перспективе, благодаря импорту, дефицит в энергосистеме потенциально может уменьшиться почти вдвое", — говорится в сообщении.

"Поставки электроэнергии из ЕС могут увеличиться до 1 миллиарда кВт-ч в месяц, что равняется потреблению около 4 миллионов домохозяйств", — пишет компания. Для этого Украине следует заключить соответствующие соглашения с западными партнерами, уточнили в ДТЭК.

Потребление электроэнергии на Украине продолжает расти из-за похолодания, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, сообщила во вторник национальная компания "Укрэнерго".