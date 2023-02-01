В ЕК оценили степень зависимости Евросоюза от российского топлива
ЕС полностью избавился от зависимости от ископаемых видов топлива из России, заявили в ЕК
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива.
Она напомнила, что Еврокомиссия разработала и представила план REPowerEU весной прошлого года, который был создан, чтобы избавиться от зависимости от российских ископаемых видов топлива.
"Изначально мы обсуждали, можем ли мы сделать это до 2027 года или ранее. Сейчас мы полностью избавились от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива. Это прошло намного быстрее, чем мы ожидали", — сказала она на пресс-конференции.
https://1prime.ru/energy/20230201/839654526.html
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