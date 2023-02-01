МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Кризис, связанный с нехваткой энергоресурсов в Европе, был предотвращен благодаря удачному стечению обстоятельств — зимние месяцы оказались на удивление теплыми и сухими, пишет обозреватель Milliyet Аслы Т. Эсен. Но он констатирует, что основная заслуга здесь в том, что температура воздуха во многих европейских столицах сохранялась на уровне 15-20 градусов, а вовсе не в предусмотрительности европейских властей. Эсен добавляет, что Европе еще слишком рано праздновать победу. "На краю пропасти". Озвучен правдивый энергетический прогноз на 2023 год

С прошлого лета европейские власти только и говорили, что о возможности замораживания жилых домов, остановке промышленности, а также о возвращении на рынок дровяных и угольных печек. Тем не менее, ЕС встретил 2023 год с уровнем наполненности хранилищ более чем на 80%, а цены на спотовом рынке упали.

"Нельзя сказать, что энергетические рынки и, следовательно, экономические показатели в Европе не пошатнулись, однако этот шок оказался не таким разрушительным, как предрекали аналитики", — отметил журналист.

Однако, по мнению турецкого обозревателя, Европе пока слишком рано радоваться.

"То, что европейцы смогли избежать энергетического кризиса, который им предрекали в краткосрочной перспективе, не даст им иммунитета на среднюю и долгосрочную перспективу. Можно даже сказать, что нынешняя картина в дальнейшем не сулит ничего хорошего", — отмечается в статье. Многоходовочка в действии: кого обогатят новые газовые хабы

В основе беспокойства по поводу энергетического кризиса были последствия пандемии covid, неопределенность по поводу инвестиций, созданная политикой зеленой трансформации Евросоюза, и ее разрушительное влияние на баланс спроса и предложения в энергетике, а также прибавившийся к этому конфликт вокруг Украины и санкции. На фоне этого конфликта энергопоставки из России были практически полностью прекращены. И, хотя хранилища природного газа можно заполнить СПГ из США, Катара, Австралии и других стран, это будет сопряжено с определенными ограничениями как в плане технических возможностей, так и по части глобальной конкуренции между покупателями. Помимо этого, чрезмерная волатильность цен и дополнительная неопределенность, привносимая ею в инвестиционную среду, еще больше усиливают подрывающие рынок эффекты.

"Другими словами, то, что Евросоюз подошел к этой зиме с полными хранилищами, не означает, что он сможет эффективно принять аналогичные меры к последующим зимам. Это один из главных поводов для беспокойства среди наблюдателей.