МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Польские заключенные со 2 февраля будут сами платить за электроэнергию, заявило Министерство юстиции республики. Поголовье свиней в Польше упало до послевоенного уровня

Ведомство отметило, что заключенных обяжут оплачивать электроэнергию при использовании "дополнительного оборудования".

Такое решение, добавили в министерстве, подготовит "людей, покидающих исправительное учреждение", к жизни в обществе.

Ранее чиновников в Польше обязали сократить электропотребление на десять процентов. Несоблюдение требования, по решению главы Управления регулирования и энергетики, грозит штрафом на сумму до 20 тысяч злотых.