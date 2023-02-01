МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Польские заключенные со 2 февраля будут сами платить за электроэнергию, заявило Министерство юстиции республики.
Ведомство отметило, что заключенных обяжут оплачивать электроэнергию при использовании "дополнительного оборудования".
Такое решение, добавили в министерстве, подготовит "людей, покидающих исправительное учреждение", к жизни в обществе.
Ранее чиновников в Польше обязали сократить электропотребление на десять процентов. Несоблюдение требования, по решению главы Управления регулирования и энергетики, грозит штрафом на сумму до 20 тысяч злотых.
https://1prime.ru/energy/20230201/839657643.html
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