МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия и Алжир стремятся к тому, чтобы мировые энергетические рынки были стабильными, а для этого не нужно пробовать играть с ценами, как это пытаются сделать США и их союзники в отношении российских нефти и газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров оценил состояние российской экономики в условиях санкций

В интервью телеканалу RT Arabic он напомнил, что Россия и Алжир являются партнерами в рамках ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа.

"Недавно на очередном министерском заседании ОПЕК+ было принято решение, которое подтвердило скоординированный, единый подход всех участников этого объединения к регулированию рынка нефти и нефтепродуктов с опорой на баланс интересов производителей и потребителей. Этот шаг вызвал болезненную реакцию тех, кто хотел, чтобы этот рынок обслуживал только их интересы в ущерб производителям "черного золота". ОПЕК+ отстоял свою позицию и доказал, что этот формат является серьезным, самостоятельным и надежным объединением ответственных государств", — сказал Лавров.

По его словам, то же самое можно сказать и о Форуме стран-экспортеров газа, в рамках которого согласовываются основные подходы государств, поставляющих трубный и сжиженный природный газ на мировые рынки.

"У России с Алжиром здесь фиксируется полное совпадение позиций. Стремимся к тому, чтобы рынки были стабильными. Для этого не надо пробовать "играть" с ценами и искусственно их "бросать" то в одну, то в другую сторону, как это пытаются делать США и их союзники в отношении российской нефти и газа", — добавил он.