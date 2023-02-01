Reuters: Equinor заявила, что санкции ЕС помешали ей помочь с ЧП на "Северных потоках"
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Норвежская государственная энергетическая компания Equinor утверждает, что санкции Евросоюза помешали ей предоставить услуги и оборудование для проверки поврежденных газопроводов "Северного потока", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо компании.
"Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что работы на трубопроводах будут нарушением норвежских санкционных мер, и соответственно, санкционных мер ЕС", — приводит агентство цитату из письма Equinor.
По данным агентства, оператор "Северного потока" Nord Stream AG еще в октябре отправил запрос на мобилизацию судов и оборудования для осмотра повреждений.
Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня прошлого года значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились.
Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Евросоюз расследует возможные причины повреждений.
Президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.
https://1prime.ru/energy/20230201/839660277.html