МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Норвежская государственная энергетическая компания Equinor утверждает, что санкции Евросоюза помешали ей предоставить услуги и оборудование для проверки поврежденных газопроводов "Северного потока", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо компании. Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 июля

"Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что работы на трубопроводах будут нарушением норвежских санкционных мер, и соответственно, санкционных мер ЕС", — приводит агентство цитату из письма Equinor.

По данным агентства, оператор "Северного потока" Nord Stream AG еще в октябре отправил запрос на мобилизацию судов и оборудования для осмотра повреждений.

Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня прошлого года значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились.

Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Евросоюз расследует возможные причины повреждений.

Президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.