МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Санкции запада в отношении России серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке, заявил министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами в ходе выступления на заседании ОПЕК+. Альянс ОПЕК+ оставил добычу без изменений

"Мы наблюдаем иррациональные меры, незаконные и нарушающие международное право, которыми Запад продолжает целить в страны, балансирующие и составляющие часть глобального энергетического рынка. Сейчас вводят и заявляют о новых санкционных мерах в отношении России, это наш партнер и член ОПЕК+, важный производитель энергии, нефти и газа. Это драматическим образом нарушает и вносит беспорядок в глобальный энергетический рынок", — заявил вице-президент в ходе 47-го заседания министерского комитета по наблюдению ОПЕК+, видео выступления он опубликовал в TikTok.

Комитет по итогам виртуального заседания не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса об объемах добычи нефти, следующая встреча комитета запланирована на 3 апреля.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.