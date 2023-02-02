БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. Минэкономики ФРГ во главе с Робертом Хабеком готово заплатить 20 миллионов евро за юридические консультации по вопросам, связанным с энергетическим кризисом, сообщает газета Bild. В ФРГ назвали риски смены российской "газовой зависимости" на американскую

По информации газеты, министерство разместило вакансию для юридических консультантов по "вопросам, связанным с энергетическим кризисом" с рамочным договором стоимостью до 20 миллионов евро. Отмечается, что договор первоначально будет ограничен до конца 2024 года, но может быть продлен дважды на один год, при этом консультационные услуги должны быть предоставлены в короткие сроки.

Такое решение, как пишет газета, связано с тем, что глава министерства Хабек и его сотрудники не справляются с проблемами, связанными с энергокризисом несмотря на то, что там работает почти 2,4 тысячи сотрудников, включая большое количество юристов.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на энергоносители и продукты питания.