ЕК намерена привлечь средства в развертывание солнечных панелей на Украине
ЕК намерена привлечь средства в развертывание солнечных панелей на Украине для госучреждений
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) работает над привлечением значительных средств в развертывание солнечных панелей на Украине для снабжения электричеством государственных учреждений, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы работаем над тем, чтобы сделать доступными значительные средства для солнечных панелей, которые будут распространены по Украине", — сообщила она на пресс-конференции в ходе визита в Киев, которая транслировалась на сайте ЕК.
Еврокомиссия намерена призвать страны Евросоюза и партнеров присоединиться к этой инициативе. "Цель — снабжать электричеством государственные здания, чтобы обеспечить стабильные поставки, например, для госпиталей, школ", — сказала фон дер Ляйен.
https://1prime.ru/energy/20230202/839671348.html
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