БРЮССЕЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) работает над привлечением значительных средств в развертывание солнечных панелей на Украине для снабжения электричеством государственных учреждений, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. ЕС не обсуждает ограничение импорта украинских сельхозтоваров, заявили в ЕК

"Мы работаем над тем, чтобы сделать доступными значительные средства для солнечных панелей, которые будут распространены по Украине", — сообщила она на пресс-конференции в ходе визита в Киев, которая транслировалась на сайте ЕК.

Еврокомиссия намерена призвать страны Евросоюза и партнеров присоединиться к этой инициативе. "Цель — снабжать электричеством государственные здания, чтобы обеспечить стабильные поставки, например, для госпиталей, школ", — сказала фон дер Ляйен.