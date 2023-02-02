МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Для стимулирования развития электротранспорта в РФ важна не столько сама цена электроэнергии, сколько разница со стоимостью бензина, и значимость этого соотношения будет иметь всё большее значение, заявил РИА Новости руководитель отдела специальных проектов Института проблем естественных монополий Алексей Фаддеев. В России предложили ограничить стоимость зарядки электромобилей

Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что производитель электромобилей Evolute "Моторинвест" предлагает зафиксировать предельную цену электроэнергии для зарядки коммерческого электротранспорта в России на уровне 8 рублей за кВт.ч минимум на три-пять лет.

"Если рассматривать вопрос стимулирования эксплуатации электромобилей в целом, то важна не столько абсолютная цена электроэнергии, сколько разница между ценой электроэнергии и ценой бензина, а также разница между ценами электромобиля и аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. При этом по мере удешевления электромобилей именно первый фактор – разница цен энергоресурсов – будет играть всё большую роль", — отметил Фаддеев.

В настоящее время цена на электроэнергию для электромобиля зависит от тарифа на электроэнергию, который в каждом субъекте РФ свой. Например, действующий одноставочный тариф на электроэнергию для населения в Московской области составляет 6,73 рубля за кВт.ч. А зарядка у коммерческих операторов обойдется по более высокому тарифу, разница может достигать двух — двух с половиной раз.

Для того чтобы зафиксировать предельную цену на электроэнергию для электромобилей, потребуется компенсация выпадающих доходов электроэнергетических компаний, также замечает Фаддеев. Здесь, по его словам, возможно два варианта — за счет прочих коммерческих потребителей (перекрёстное субсидирование), что представляется ему маловероятным, или из бюджетной системы.

"Субсидирование цены электроэнергии для зарядки электротранспорта возможно осуществить за счёт бюджетной системы. Однако это могут позволить себе только богатые регионы или федеральный бюджет", — заключает эксперт.