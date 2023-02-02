МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Владелец электромобиля при введении полотка цены на электроэнергию в районе 8 рублей за кВт.ч сможет экономить около 70% тысяч рублей в год от затрат на бензиновый автомобиль, сообщили РИА Новости в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Эксперт назвал разницу цен на энергию важной для развития электротранспорта

Газета "Коммерсант" ранее в четверг сообщила, что производитель электромобилей Evolute "Моторинвест" предлагает зафиксировать предельную цену электроэнергии для зарядки коммерческого электротранспорта в России на уровне 8 рублей за кВт.ч минимум на три-пять лет.

"Среднестатистический владелец электромобиля при тарифе 8 рублей за кВт.ч будет экономить около 70 тысяч рублей или 80% от затрат на бензиновый автомобиль ежегодно", — пояснили в АРВЭ.

При этом нормальный тариф, достаточный для окупаемости электрозарядной инфраструктуры как бизнеса, – около 20 рублей за кВт.ч, поясняют эксперты ассоциации. Соответственно фиксация цены потребует государственных субсидий, ведь во многих регионах, как отмечают в АРВЭ, конечная цена на электроэнергию уже превышает 8 рублей за кВт.ч.

Эксперты также обращают внимание, что на авторынке наблюдаются серьезные структурные изменения. "Электромобили быстро дешевеют и становятся стандартной альтернативой, а значит, и вопрос экономии на топливе постепенно сходит на нет, в то время как доступность зарядок и качество сервиса выходит на первый план", — говорят в ассоциации.