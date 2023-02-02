КИШИНЕВ, 2 фев — ПРАЙМ. Молдавский парламент поддержал инициативу о продлении режима ЧП на фоне энергокризиса еще на 60 дней, рассказал спикер законодательного органа Игорь Гросу. Румыния поставила Молдавии первую партию дров

Мера вступит в силу с субботы 4 февраля.

Режим ЧП действует в Молдавии с 24 февраля 2022 года на фоне подорожания и нехватки энергоресурсов. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила вновь продлить его с 4 февраля, однако оппозиционная партия "Шор" выступила против. В ходе заседания парламента в четверг инициатива была поддержана 60 депутатами.

Премьер республики Наталья Гаврилица также обращалась к парламенту с просьбой продлить режим ЧП. По ее словам, это поможет дольше обеспечивать граждан топливом и электричеством, а также справиться с потоком беженцев с Украины.

Кроме того, Гаврилица подчеркнула, что комиссия по ЧС оставит за собой право самостоятельно принимать экстренные решения без одобрения депутатов.