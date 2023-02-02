МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск "Транснефти", требующей взыскать более 129 миллионов рублей с "Роснефти", и назначил предварительное заседание на 6 марта, следует из данных в картотеке арбитражных дел. "Транснефть" подала судебный иск к "Роснефти"

Иск был зарегистрирован 23 января. Как ранее пояснял РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин основанием для иска стал технический вопрос, связанный с неисполнением обязательств по поставкам нефти в 2019 году.

В декабре "Транснефть" обратилась в столичный арбитражный суд с исками к "Роснефти" на сумму более 395 миллионов рублей и к подконтрольной крупнейшей российской нефтяной компании "Башнефти" — на сумму более 423 миллионов рублей.

В "Транснефти" агентству поясняли, что основанием этих исков также стал технический вопрос, связанный с невыполнением договорных обязательств по объемам сдачи и транспортировки нефтепродуктов в 2020 и 2021 годах. По словам Демина, с отдельными грузоотправителями "Транснефти" удалось заключить соглашения об урегулировании, например, с "Газпром нефтью", "Лукойлом", но "есть те, кто считает правильным находить решение в судебном порядке".

Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает в закрытом режиме поданный в августе иск "Транснефти" о взыскании с "Роснефти" чуть более 2 миллиардов рублей. Демин сообщал РИА Новости, что этот иск связан с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг".

Этот же суд в начале декабря отклонил иск "Роснефти", в котором та требовала взыскать с "Транснефти" порядка 11,9 миллиарда рублей убытков, причиненных инцидентом с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" в 2019 году. Ответчик обжаловал решение, и оно пока не вступило в законную силу.

В 2019 году в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивала "Транснефть". Она сообщала, что к апрелю 2022 года урегулировала последствия инцидента со всеми сторонами, которые были в этом заинтересованы, общая сумма выплат превысила 170 миллионов долларов.