2023-02-02T18:35:28+03:00
2023-02-02T18:35:28+03:00
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2023
https://1prime.ru/energy/20230202/839673915.html
Air Liquide и TotalEnergies намерены создать сеть водородных АЗС
Энергетика
Новости
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Французские компании Air Liquide и TotalEnergies в четверг объявили о планах создания сети водородных заправочных станций, преимущественно для тяжелых грузовиков в Европе. В... ПРАЙМ, 02.02.2023
энергетика, новости, франция, totalenergies, азс, водородная энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Французские компании Air Liquide и TotalEnergies в четверг объявили о планах создания сети водородных заправочных станций, преимущественно для тяжелых грузовиков в Европе.
В ближайшие годы компании хотят разместить более 100 водородных станций на основных европейских дорогах — во Франции, Германии и странах Бенилюкса. Станции будут работать под брендом TotalEnergies.