МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Французские компании Air Liquide и TotalEnergies в четверг объявили о планах создания сети водородных заправочных станций, преимущественно для тяжелых грузовиков в Европе. Глава Total назвал причину дефицита газа в Европе

В ближайшие годы компании хотят разместить более 100 водородных станций на основных европейских дорогах — во Франции, Германии и странах Бенилюкса. Станции будут работать под брендом TotalEnergies.