АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Россия примет дополнительные меры по усилению безопасности приграничных объектов ТЭК, чтобы минимизировать обстрелы со стороны Украины, сообщил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов. ТЭК остается ключевым для российской экономики, заявил Мишустин

"Противовоздушная оборона энергообъектов не ко всем объектам относится, а в соответствии с критериями. Что касается усиления, почитайте заявление президента (России Владимира Путина) по итогам совещания, где он сказал, что нужно минимизировать обстрелы наших приграничных территорий, это означает, что будут приняты какие-то новые дополнительные меры", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли приняты дополнительные меры по усилению безопасности приграничных объектов ТЭК после попытки обстрела вечером 31 января нефтеперекачивающей станции Новозыбков в Брянской области.