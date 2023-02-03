С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — ПРАЙМ. Более 700 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) уже построено в России за 10 лет, сообщил председатель совета директоров компании "Газпром" Виктор Зубков. США потребовали от Турции прекратить экспорт в Россию, сообщил Bloomberg

В пятницу он принял участие в открытии трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций сети "Газпром" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Церемония прошла на площадке АГНКС-1 КАД-Парнас. Станции АГНКС-11 поселка Левашово и АГНКС-1 города Тосно были введены в режиме телемоста.

"Сегодня очень важное событие и для Санкт-Петербурга, и для Ленинградской области — это ввод в эксплуатацию трех современных газозаправочных комплексов. 10 лет назад "Газпром" начал программу по переводу транспорта на природный газ. И за это время практически с нуля построено более 700 заправочных станций. Это современные заправочные комплексы… Надо сказать, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал эту программу, он постоянно в курсе дела, оказывает повседневную помощь и поддержку этому проекту", — сказал Зубков на церемонии открытия газозаправочных станций.

Он отметил важность строительства газозаправочных станций со стоимостью метана в 22 рубля за кубометр с точки зрения экологии и экономики. Также Зубков считает, что необходимо работать над увеличением темпов перевода транспорта на газ. "Нас немного беспокоит то, что наши заводы практически перестали выпускать технику на природном газе. За прошлый год выпущено всего около 8 тысяч единиц. Мы переоборудовали 20 тысяч автомобилей. Я считаю, что эта работа должна быть перестроена. Надо в регионах узнать реальную потребность и дать заявки предприятиям, заводам для того, чтобы они стали выпускать эту технику", — сказал Зубков журналистам.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сегодня в городе открывается 18-ая по счету газозаправочная станция.

"Мы одни из первых, начиная с 2019 года, начали переходить на газомоторное топливо. Сегодня мы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области одновременно запускаем три станции… Сегодня у нас более 2,5 тысячи автобусов работают на газомоторном топливе. Мы сейчас переводим на газомоторное топливо коммунальную технику. Для нас это выгодно, вопросы экологии важны в таком мегаполисе, как Санкт-Петербург", — сказал Беглов.

По информации властей Ленинградской области, за последние три года вместе с компанией "Газпром" в регионе построено 8 газозаправочных станций. В краткосрочной перспективе планируется строительство еще 7 таких объектов.

На трех новых АГНКС ежедневно смогут заправляться природным газом порядка 800 единиц автотранспорта. Ключевыми потребителями станут автобусы и такси, а также транзитные автомобили.

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), загрузка которых не превышает 34% из-за нехватки автомобилей на природном газе, приносят "Газпрому" 3 миллиарда рублей убытков в год, сообщил председатель совета директоров газового концерна Виктор Зубков.

"Сегодня загрузка наших уже построенных заправок в "Газпроме" — 34%. Но мы же собираемся еще строить дальше, мы собираемся строить по 100 и больше заправок (в год), а значит, к чему мы идем? Этот разрыв между строящимися заправками и… автомобилями (на природном газе — ред.) все больше и больше увеличивается", — рассказал Зубков на совещании.

"Мы несем убытки. Три миллиарда рублей в год компания "Газпром газомоторное топливо" несет убытки. Но мы сознательно идем на это, чтобы все же создавать инфраструктуру", — добавил он.