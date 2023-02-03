ВАРШАВА, 3 фев — ПРАЙМ. Замороженные в Польше российские активы следует конфисковать и потратить на закупку энергоресурсов, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В ЦБ не исключили новых заморозок активов российских инвесторов

Председатель польского правительства в в интервью изданию Interia вновь призвал оппозицию поддержать внесение поправок в Конституцию для конфискации российского имущества.

"Деньги Российской Федерации и российских олигархов, замороженные сегодня в Польше, могут помочь польскому обществу. Я могу даже предложить сегодня, что из этих средств мы купим газ или уголь и, таким образом, снизим цены для всех поляков", — отметил он.

Моравецкий также заверил, что все изъятые в Польше российские средства пойдут на решение проблемы высоких энерготарифов.

Ранее Польша заморозила активы российских физических и юридических лиц на сумму около 33 миллионов долларов. В данный момент в стране идут дебаты по вопросу изменения Конституции для обеспечения возможности конфискации этих средств.