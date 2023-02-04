МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Веерные отключения в части Абхазии уменьшились с 4 февраля на два часа благодаря перетоку электроэнергии из России, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго". В Абхазии увеличится время веерных отключений электричества

Время веерных отключений электричества в Абхазии с 1 февраля было увеличено до 5-7 часов в сутки из-за высокого потребления электроэнергии и критического уровня воды в Джварском водохранилище. В западной части Абхазии и в Сухуме, которые питаются от перетока из России, электричество отключали по три раза в сутки, в общей сложности, на пять часов. А в восточной части страны, которая получает электроэнергию от Ингур ГЭС, тоже по три раза в сутки, но на семь часов.

"В связи с увеличением объëма электроэнергии поставляемой по перетоку из Российской Федерации с 00:00 часов четвертого февраля в силу вступает следующий график ограничений", — говорится в сообщении.

Теперь у абонентов, получающих электроэнергию по перетоку из РФ, свет будут отключать два раза — днем на один час, а ночью на два часа.

"Для абонентов питающихся с Ингур ГЭС график ограничений остаётся без изменений из-за недостаточного объема притока воды в Джварское водохранилище. В случае увеличения притока график будет скорректирован", — уточнили в пресс-службе.

Переток электричества из России в Абхазию начался с 22 ноября из-за проблем на воздушной линии "Ачгуара", когда в большей части республики были введены ограничения на подачу энергии. В начале декабря были введены веерные отключения из-за нехватки объема перетока, но позже часть ограничений были сняты. В середине января веерные отключения в Абхазии были сокращены с четырех до двух часов в сутки.