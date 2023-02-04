МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. ДР Конго приглашает РФ инвестировать в энергетику и горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, страна заинтересована и в сотрудничестве по технологиям, заявил РИА Новости посол ДР Конго в РФ Иван Вангу Нгимби. ЕС необходимо стимулировать инвестиции, считают в Евросовете

"Есть целый спектр потенциальных сфер для инвестиций из России: это энергетический сектор и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм, рыболовство", — сказал он.

По словам посла, в течение долгого времени сотрудничество РФ и ДР Конго базировалось на военно-технической сфере. "А есть еще технологии, здравоохранение, водопользование, машиностроение. России есть что предложить африканским странам. Мы потихоньку открываем для себя эти сферы", — сказал посол.

Он пояснил, что у ДР Конго и РФ давние отношения, но они в основном простираются в политической сфере, а в части экономического сотрудничества есть большое отставание.

"Мы стараемся это исправить, не только компенсировать отставание в экономике, но и распространить сотрудничество на другие сферы", — подчеркнул дипломат.

Посол пояснил, если российская компания хочет инвестировать в сельское хозяйство, то нужно определиться, с чего начать, как организовать цепочку поставок, это будет экспорт или производство. "Мы со своей стороны открыты, нужно вместе определить этапы, чтобы начать вести бизнес", — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что в Конго есть конкретные проекты, куда российский бизнес мог бы инвестировать.

"Например, проект развития 145 регионов — в каждом из них нам нужно построить дороги, школы, провести водопровод и решить другие административные вопросы. Это может заинтересовать российских инвесторов, а вы себе представляете, насколько обширная эта программа", — отметил он.

"Российские компании пока еще в стадии рассмотрения возможных проектов для инвестиций", — заключил посол.