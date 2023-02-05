МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Во Франции рост тарифов на электроэнергию вынудил многих владельцев малого бизнеса перейти на ночной режим работы, передает France 2. В Германии назвали негативные последствия эмбарго на российское топливо

Хозяйка прачечной Валери Оффре рассказывает, что ждет 22 часов вечера, чтобы воспользоваться ночными тарифами, потому что "днем стирать больше невозможно". Она включает машины во время ночного тарифа с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Несколько месяцев назад ежемесячно она платила тысячу евро, однако из-за роста цен на электроэнергию её счет вырос в четыре раза.

Как уточнил директор блинной Ксавье Лоэак пять из его десяти сотрудников теперь работают с 22 часов вечера. Ежедневно в заведении пекут по шесть тысяч блинов, и счет подскочил с 2500 до 8500 евро в месяц.

"Конечно, за ночные часы работы доплачивается 25 процентов, но мы сильно сократили потребление электроэнергии по сравнению с ночными тарифами, так что нам все-таки удается сократить расходы, несмотря на повышенную зарплату", — рассказал он.

Как отмечается, работа по ночам — это временное решение для сокращения потребления электроэнергии, пока их заявку на материальную помощь не одобрит государство.