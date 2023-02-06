ХЕЛЬСИНКИ, 6 фев — ПРАЙМ. Переходный период санкций, введённых Евросоюзом в отношении нефтепродуктов из России, завершается 5 февраля, их закупка и ввоз в ЕС будут запрещены с понедельника, водителям автомобилей запретят ввозить из РФ в Эстонию бензин в канистрах, сообщает Налогово-таможенный департамент балтийской республики. Названы последствия от возможного введения Эстонией прилежащей морской зоны

По словам представителя департамента Пирет Тинкус, топливо, используемое для механических транспортных средств, также входит в список запрещенных товаров. Согласно законодательству, резидент ЕС имеет право покупать топливо в России, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.

Таким образом, водитель имеет право ввозить в ЕС только то топливо, которое находится в штатном топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в этом же транспортном средстве. Запрещено ввозить купленное в России топливо в канистрах.

Тинкус добавила, что при въезде из России запрет на ввоз топлива в канистрах действует единообразно во всех страны Балтии и Финляндии.

Нарушением санкции может считаться слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно. Откачка разрешена только с целью ремонта автомобиля, если потом топливо закачивается обратно в автомобиль, отмечает департамент.