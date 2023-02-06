МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Европе придется пополнять запасы газа, а сделать это без России будет очень трудно, пишет японское издание Nihon Keizai. Сенатор оценил ограничения на российские нефтепродукты

Прогнозируется, что в 2023 году ситуация остается непредсказуемой. Европейские цены на газ, которые в какой-то момент взлетели почти до 600 долларов за баррель в пересчете на нефть, упали до уровня примерно в 20 процентов от своего пика.

"Вместе с тем в будущем запасы будут истощаться, и без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму", — отмечается в статье.

Если это произойдет, между основными странами-потребителями, вероятно, возникнет конкуренция за дополнительные поставки сжиженного природного газа, а цены на ресурс могут снова вырасти и потянуть за собой нефтяные котировки, пишет издание.

"Кроме того, если восстановится экономика Китая, который отказался от политики нулевой терпимости к коронавирусу, во второй половине года мировая стоимость энергоносителей тоже поднимется", — говорится в материале.