ТОКИО, 6 фев — ПРАЙМ. Япония присоединилась к введению предельного лимита цены на российские нефтепродукты, сообщил МИД Японии. Сенатор оценил ограничения на российские нефтепродукты

"В связи с нынешней ситуацией на Украине и в качестве вклада в международные усилия, предпринимаемые для решения этой проблемы и для мира во всем мире, а также с учетом содержания мер, принятых ведущими странами, и решения кабинета министров от 5 декабря 2022 года "О мерах по запрету экспорта нефти и нефтепродуктов, превышающих предельную цену, и предоставления услуг морских перевозок" вводятся следующие меры на основании закона о валютном обмене и внешней торговле", — говорится в сообщении МИД.

Содержание мер совпадает с принятыми ограничениями цены на российские нефтепродукты.

"Наша страна вводит меры по запрету импорта сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России, выше предельной цены: для дорогостоящих нефтепродуктов – 100 американских долларов за баррель, для нефтепродуктов с низкой ценой – 40 американских долларов за баррель", — говорится в сообщении.

Меры вступают в действие с 6 февраля. Исключение составляют ранее заключенные сделки на поставку, по которым погрузка была совершена до этой даты.

Топливные санкции западных стран против России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные — на два месяца позже, с 5 февраля.

Как и для нефти, для нефтепродуктов тоже предусмотрен механизм лимита цен. Помимо Евросоюза, к нему присоединились страны G7. Для первых лимиты вступили в силу с 5 февраля с переходным периодом в 55 дней. Страны G7 начали применение потолка цен с 5 февраля без оговорок. Это означает, что компаниям из всех этих стран будет запрещено оказывать услуги, связанные с морской перевозкой российских нефтепродуктов в третьи страны, по ценам выше лимита.

Поскольку цены на разные нефтепродукты сильно отличаются, было решено установить два потолка: 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти, и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой. Обычно с премией к нефти продаются светлые, более дорогие нефтепродукты, это, например, дизельное топливо, керосин, а со скидкой — темные, более дешевые, это мазут.

Еврокомиссия каждые два месяца будет давать детальный обзор рынка, на основе которого страны-члены ЕС и коалиция G7 смогут корректировать цены. Ценовые агентства в преддверии эмбарго приостановили некоторые из своих оценок, сообщало агентство Блумберг. По данным РИА Новости, рыночная цена на дизель в Европе в январе была в районе 100 долларов за баррель.

В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.