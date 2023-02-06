МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Европа в 2022 году заместила значительную часть трубопроводного газа из России сжиженным природным газом (СПГ) из США: на страну пришелся наибольший прирост экспорта топлива на европейский рынок в объемном выражении — примерно 30 миллионов тонн (+140,7%). Так, США нарастили поставки в регион до 51,5 миллиона тонн, заняв более 40% европейского рынка СПГ, следует из данных, рассчитанных для РИА Новости компанией "Выгон консалтинг". В Японии предрекли Европе проблемы без поставок газа из России

Всего европейские страны увеличили импорт СПГ в 2022 году на 60,6%, до 120,6 миллиона тонн.

КТО БОЛЬШЕ?

США расположились на первом месте по экспорту СПГ в Европу, направив в регион 51,5 миллиона тонн топлива (+140,7%, 21,4 миллиона тонн в 2021 году). Вторым стал Катар, увеличивший поставки до 18,4 миллиона тонн (+19,5%, 15,4 миллиона тонн в 2021 году). За арабской страной последовала Россия, поставившая в Европу 15,8 миллиона тонн (+19,7%, 13,2 миллиона тонн в 2021 году). СМИ: Евросоюз будет вынужден снизить потребление газа

Так США на европейском рынке СПГ заняли долю в 42,7%, Катар — 15,3%, Россия — 13,1%. Суммарно на них пришлось более 70% поставок сжиженного газа в Европу.

Чуть меньше СПГ направил на европейский рынок Алжир — 9 миллионов тонн (−14,3%, 10,5 миллиона тонн в 2021 году). Пятую строчку заняла Нигерия, чуть снизившая экспорт СПГ в Европу до 8,3 миллиона тонн (−4,6%, 8,7 миллиона тонн в 2021 году). Они заняли 14,3% европейского рынка СПГ.

Среди других поставщиков сжиженного газа в Европу в компании "Выгон консалтинг" назвали Египет (5,2 миллиона тонн), Тринидад и Тобаго (3 миллиона тонн), Норвегию (2,6 миллиона тонн) и другие страны.

ПРОГНОЗЫ РОСТА

Агентство Fitch в докладе "Худшее в газовом кризисе Европы пройдено", который есть у РИА Новости, отмечает, что СПГ будет продолжать играть ключевую роль в качестве альтернативного источника газа для компенсации быстро сокращающихся поставок из России. ЕС призвали доказать заинтересованность в диверсификации поставок энергии

Евросоюз, как говорится в докладе, располагает большими возможностями по импорту СПГ. Компания прогнозирует, что поставки этого топлива в Евросоюз в 2023 году продолжат демонстрировать рост, связывая это, в частности, с планами Германии зафрахтовать шесть плавучих установок для хранения и регазификации для поддержки импорта, пока в стране строится первый терминал СПГ.

Трубопроводная инфраструктура пока ограничена: газ по ней может доставляться в Германию и некоторые страны Центральной и Восточной Европы, которые в наибольшей степени зависят от российского трубопроводного газа.

Сейчас большинство терминалов сосредоточено в Испании, Португалии, Франции и Италии. Европейские страны развивают трансграничную инфраструктуру: ввели в эксплуатацию несколько интерконнекторов (между Польшей и Литвой, Польшей и Словакией, Грецией и Болгарией), а также Балтийский трубопровод, соединяющий Норвегию, Данию и Польшу, также отмечают аналитики Fitch.

СНИЖЕНИЕ ПОСТАВОК "ГАЗПРОМА"

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году снизился почти вдвое, до 100,9 миллиарда кубометров газа (−45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). Это минимальный за более чем 30 лет уровень объема газа, отмечал в комментарии РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. Европейские компании немного уменьшили отбор газа из ПХГ

Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне реализации политики Европы отказаться от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на ключевых направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились по главному маршруту ("Северному потоку") и балансирующему ("Ямал – Европе") и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.

Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".

"Газпром" с начала текущего года перестал публиковать соответствующую статистику по экспорту.