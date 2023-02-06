МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Санкции Украины против "Росатома" не повлияют на деятельность госкорпорации, но приведут к негативным последствиям для самоя страны. Такое мнение выразил РИА Новости главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров. ЕС предупредил Грузию о санкциях при возобновлении авиасообщения с Россией

По его словам, решение Киева по ограничениям на практике ничего не изменит. "Сказаться оно может только в будущем, причем основные негативные последствия почувствует себе украинская атомная энергетика, основанная на советских реакторах ВВЭР", — подчеркнул Уваров.

Он отметил, что санкции в отношении "Росатома" осложнят эксплуатацию украинских энергоблоков, даже могут привести к досрочному закрытию объектов.

Владимир Зеленский ранее ввел санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли — "Росатома" и его "дочек" — на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.