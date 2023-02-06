Эксперт назвал последствия санкций против "Росатома" для Украины
Главред AtomInfo.ru Уваров: санкции Киева против "Росатома" ударят по украинской энергетике
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Санкции Украины против "Росатома" не повлияют на деятельность госкорпорации, но приведут к негативным последствиям для самоя страны. Такое мнение выразил РИА Новости главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.
По его словам, решение Киева по ограничениям на практике ничего не изменит. "Сказаться оно может только в будущем, причем основные негативные последствия почувствует себе украинская атомная энергетика, основанная на советских реакторах ВВЭР", — подчеркнул Уваров.
Он отметил, что санкции в отношении "Росатома" осложнят эксплуатацию украинских энергоблоков, даже могут привести к досрочному закрытию объектов.
Владимир Зеленский ранее ввел санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли — "Росатома" и его "дочек" — на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.
https://1prime.ru/energy/20230206/839698430.html
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