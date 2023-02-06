МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Атомная энергетика не должна быть включена в политическую конъюнктуру, заявил департамент коммуникаций "Росатома". Эксперт назвал последствия санкций против "Росатома" для Украины

Так госкорпорация прокомментировала введение Украиной санкций против российской атомной отрасли.

"Мы убеждены, что атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры", — сказано в тексте заявления.

Отмечается, что деятельность "Росатома" направлена на прозрачное обеспечение интересов клиентов по всему миру с учетом международных обязательств и национального законодательства.

Ранее главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров подчеркивал РИА Новости, что Киев сам ощутит негативные последствия от ограничений.

Накануне Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли — "Росатома" и его "дочек" — на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.