"Росатом" оценил санкции против российской атомной отрасли
"Росатом": атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Атомная энергетика не должна быть включена в политическую конъюнктуру, заявил департамент коммуникаций "Росатома".
Так госкорпорация прокомментировала введение Украиной санкций против российской атомной отрасли.
"Мы убеждены, что атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры", — сказано в тексте заявления.
Отмечается, что деятельность "Росатома" направлена на прозрачное обеспечение интересов клиентов по всему миру с учетом международных обязательств и национального законодательства.
Ранее главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров подчеркивал РИА Новости, что Киев сам ощутит негативные последствия от ограничений.
Накануне Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли — "Росатома" и его "дочек" — на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.
https://1prime.ru/energy/20230206/839698516.html
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