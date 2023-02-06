МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое предусматривает возможность строительства АЭС малой мощности, сообщила госкорпорация "Росатом". В "Росатоме" заявили о годовом запасе комплектующих для АЭС

"В рамках соглашения стороны будут вести совместную работу, направленную на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы", — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале "Росатома".

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о начале новой главы в российско-мьянманских отношениях, 75-летие которых отмечается в 2023 году.

"Создание новой отрасли в стране, несомненно, окажет положительное влияние на энергетику, промышленность и экономику Мьянмы. Мы высоко ценим тот факт, что Мьянма отдала предпочтение российским ядерным технологиям", — процитировал его слова "Росатом" в сообщении.

"Это соглашение является не только началом сотрудничества по реализации проекта атомной станции малой мощности, но и в целом применения ядерных технологий в различных сферах. Оно будет способствовать социально-экономическому развитию страны", — подчеркнул премьер-министр, председатель государственного административного совета Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн.

Мьянма и Россия осенью 2022 года подписали дорожную карту сотрудничества в области мирного использования атома и меморандум о взаимопонимании по технико-экономическому обоснованию проекта АЭС малой мощности.