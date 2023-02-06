Россия и Мьянма подписали межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое предусматривает возможность строительства АЭС малой мощности, сообщила госкорпорация "Росатом".
"В рамках соглашения стороны будут вести совместную работу, направленную на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы", — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале "Росатома".
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о начале новой главы в российско-мьянманских отношениях, 75-летие которых отмечается в 2023 году.
"Создание новой отрасли в стране, несомненно, окажет положительное влияние на энергетику, промышленность и экономику Мьянмы. Мы высоко ценим тот факт, что Мьянма отдала предпочтение российским ядерным технологиям", — процитировал его слова "Росатом" в сообщении.
"Это соглашение является не только началом сотрудничества по реализации проекта атомной станции малой мощности, но и в целом применения ядерных технологий в различных сферах. Оно будет способствовать социально-экономическому развитию страны", — подчеркнул премьер-министр, председатель государственного административного совета Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн.
Мьянма и Россия осенью 2022 года подписали дорожную карту сотрудничества в области мирного использования атома и меморандум о взаимопонимании по технико-экономическому обоснованию проекта АЭС малой мощности.
https://1prime.ru/energy/20230206/839700707.html