БАНГАЛОР (Индия), 6 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" увеличила добычу углеводородов в 2022 году на 3%, а в 2023 году ожидает роста примерно на 5%, сообщил журналистам глава компании Игорь Сечин в кулуарах India Energy Week. Михельсон назвал ожидаемый объем добычи углеводородов и газа в 2023 году

"Рост планируем. В 2022 году тоже подросли на 3%, а в этом году будет побольше, процентов на 5", — ответил он вопрос о планах по добыче в 2023 году.

Добыча углеводородов "Роснефти" за девять месяцев 2022 года выросла на 2,2% в годовом исчислении — до 4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча жидких углеводородов составила 3,81 миллиона баррелей в сутки, не изменившись за год. Сечин, комментируя итоги работы за 9 месяцев, говорил, что "Роснефть" оптимизировала каналы сбыта, увеличив поставки нефти в Азию примерно на треть и полностью компенсировав снижение в Европу.

Добыча углеводородов "Роснефти" в 2021 году составила 1,82 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, или 245,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента, среднесуточный показатель – 4,985 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов — 1,425 миллиарда баррелей, или 192,1 миллиона тонн, среднесуточный показатель составил 3,91 миллиона баррелей в сутки.