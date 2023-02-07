МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о формировании четырех новых министерств, а том числе Министерства энергетической безопасности, следует из заявления правительства страны. Английский телеканал сравнил ситуацию в экономиках России и Великобритании

"Для того, чтобы все правительство было готово к выполнению задач, стоящих перед британским народом, премьер-министр с одобрения Его Величества Короля создал сегодня четыре новых министерства", — сказано в документе.

Отмечается, что власти расформируют ведомство по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности. Его место займут Министерство энергетической безопасности и климатической нейтральности во главе с Грантом Шаппсом и Министерство по вопросам бизнеса и торговли, руководить которым будет Кеми Баденок.

Кроме того, будут сформированы Министерство культуры, СМИ и спорта и Министерство науки, инноваций и технологий во главе с Люси Фрейзер и Мишель Донелан соответственно.