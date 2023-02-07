МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Строительство с участием России АЭС "Пакш-2" в Венгрии начнется, как ожидается, в 2024 году, сообщили журналистам в Росатоме. В Венгрии назвали "помехи" строительству АЭС "Пакш — 2"

"Первый бетон" намечен через год", — сказали в госкорпорации.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. На строительство энергоблоков уже получена лицензия.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на ней вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.