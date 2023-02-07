МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровшаном Наджафом возможные направления развития сотрудничества, сообщает пресс-служба "Газпрома". Эксперты: "Газпром" будет наращивать экспорт в основном по "Силе Сибири"

"Сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшана Наджафа. Стороны обсудили ход взаимодействия компаний, а также возможные направления развития сотрудничества", — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года сообщалось, что российская компания начала поставки газа в Азербайджан по новому договору с SOCAR и что объем поставок в период по март 2023 года составит до 1 миллиарда кубометров.

"Газпром" поставлял газ в Азербайджан в 2000-2006 годах, но затем в стране начали наращивать добычу газа под экспорт в Грузию и Турцию с месторождения Шах-Дениз. В 2017-2018 годах поставки возобновились. С 2019 года, после запуска второй фазы Шах-Дениз, Азербайджан от закупок газа в России вновь отказался.

SOCAR — государственная нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу ее деятельности входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.