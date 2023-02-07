МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Правительство утвердило перенос отбора проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС) с 1 апреля 2023 года на 1 октября 2023 года, следует из соответствующего постановления правительства. Власти изменили схему расчетов платежей за калининградские ТЭС "Интер РАО"

"В 2023 году отбор проектов модернизации проводится с приемом ценовых заявок на участие в отборе проектов модернизации до 1 октября и с началом поставки мощности по его итогам с 1 января по 31 декабря 2028 года", — отмечается в документе.

Минэнерго РФ в конце 2022 года разработало проект соответствующего постановления, согласно которому предлагалось перенести отбор проектов с 1 апреля на 1 октября. Указывалось, что перенос воздаст возможность наладить поставки оборудования для проектов на фоне текущих ограничений.

Конкурентный отбор мощности (КОМ) – специальная конкурсная процедура, посредством которой определяется, какая мощность будет оплачиваться на оптовом рынке и по какой цене. Отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод) также осуществляется на конкурсной основе. Для проектов, прошедших отбор, гарантируется возврат инвестиций.